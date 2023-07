PM realiza operação na Cidade de Deus neste sábado

Rio - A Polícia Militar realiza, na manhã deste sábado (8), uma operação na Cidade de Deus, na Zona Oeste do Rio. A comunidade vem sendo alvo de constantes ações, por conta da guerra entre traficantes e milicianos pelo controle de territórios, que provocou uma onda de violência, com mortes e intensos confrontos. Até o momento, não há registro de troca de tiros, prisões ou apreensões no local.

A última ação de policiais na região, no dia 30 de junho, deixou mais de 1,8 mil alunos sem aulas. Desde o início do ano, traficantes do Comando Vermelho tentam invadir comunidades dominadas por milicianos e integrantes do Terceiro Comando Puro, em especial as da Zona Oeste, onde os grupos paramilitares têm maior influência. As invasões acontecem com o objetivo de expandir os pontos de vendas de droga no Rio.