PM reforça policiamento após noite de terror em Santa Cruz

Rio - A Polícia Militar reforça o policiamento em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio, após uma noite de terror que assustou motoristas e moradores da região conhecida como Conjunto do Guandu, nesta sexta-feira (7). Relatos afirmam que milicianos rivais que disputam o controle do território se enfrentaram na Avenida João XXIII, onde dois ônibus ficaram atravessados. Segundo o Instituto Fogo Cruzado, tiros foram ouvidos no local às 20h10. Não há registro de feridos.

Segundo moradores, homens encapuzados e armados com fuzis entraram nos ônibus e bloquearam a via. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver veículos que passavam pelo local voltando na contramão. Confira abaixo. A PM informou que 27º BPM (Santa Cruz) foi acionado para verificar um confronto entre milicianos rivais nas comunidades João Vinte e Três e Liberdade, mas os criminosos já haviam fugido. Eles abandonaram três veículos, que foram recolhidos para o pátio legal.

Conjunto João XXIII (Milícia) em Santa Cruz.



Guerra de Facção pic.twitter.com/T0HfkHSgS3 — Cotidiano Rio de Janeiro (@cotidianorio) July 8, 2023

Desde a morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko, em 12 de junho de 2021, a região de Santa Cruz vem vivendo uma rotina de violência com a disputa entre milicianos rivais. Alan Ribeiro Soares, o Nanan, apontado como um dos homens de confiança do paramilitar, passou a disputar o território depois que o irmão do então chefe, Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho, assumiu a liderança do grupo criminoso. Nanan teria conseguido tomar locais antes controlados por Zinho, o que intensificou a guerra na região.