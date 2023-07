Polícia Civil investiga morte de homem a tiros na Zona Norte

Rio - A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga a morte de um homem a tiros, nesta sexta-feira (7), no Engenho Novo, na Zona Norte do Rio. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 3º BPM (Méier) foram acionadas para a Rua Dona Romana, onde encontraram Alex de Azevedo Sampaio Júnior já sem vida. A área foi isolada para a perícia.

Segundo informações preliminares, a vítima estava em seu veículo, quando suspeitos atiraram contra ela. A Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar o caso e diligências estão em andamento para identificar a autoria e a motivação do crime. Familiares de Alex estiveram neste sábado (8) no Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto para liberar o corpo. Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento do homem.