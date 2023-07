PM aprende 15 armas brancas durante abordagens na Zona Sul

Rio - A Polícia Miliar apreendeu 15 armas brancas durante 39 abordagens realizadas em Botafogo, na Zona Sul do Rio, neste sábado (8).



De acordo com a corporação, a ação do 2ºBPM (Botafogo) visa coibir delitos que ocorrem na região e em bairros vzinhos. Dentre os materiais apreendidos, há facões, facas de cozinha, chave de fenda, tesoura e estilete.



O policiamento permanece intensificado na região.

Seop apreende mil facas



De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), mil facas foram apreendidas durante abordagens à pessoas em situação de rua que ocorrem desde julho de 2022. Nesse período também foram retirados das ruas 5.846 itens, sendo nove réplicas de arma de fogo, 982 itens perfurocortantes e 1.768 materiais para o uso de drogas, além de 2.073 materiais diversos.

Do início do ano até junho, os agentes apreenderam 4.376 itens durante as operações, sendo 656 facas e 666 objetos perfurocortantes, como bastões, ferros, espadas artesanais, porretes, chaves de fenda, além de 1.271 materiais para o uso de drogas e 1.774 objetos diversos.

As operações acontecem diariamente em diversos bairros da cidade, em áreas com a presença de usuários de drogas, e com o apoio de agentes da Secretaria de Assistência Social, que abordam as pessoas e oferecem acolhimento.