Homem é preso por venda de veículos clonados na Zona Norte do Rio

Rio - A Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prendeu, na noite deste sábado (8), um integrante de uma quadrilha especializada na clonagem de veículos roubados por criminosos da Vila Kennedy, na Zona Oeste. Rodrigo e Souza Ferreira foi localizado no estacionamento do shopping Via Brasil, em Irajá, na Zona Norte do Rio, com um carro roubado.

De acordo com DRFA, o homem é investigado por vender veículos clonados em plataformas de redes sociais. As investigações apontaram que a organização criminosa rouba carros em diversos bairros da Zona Oeste do Rio e levam para comunidades dominadas pelo Comando Vermelho, onde fazem a clonagem, substituindo as numerações originais pela de outro automóvel sem restrições, e em seguida, anunciam em redes sociais buscando compradores.



O veículo que estava com Rodrigo foi roubado no dia 13 de maio, às 14h, na Rua Oliveira Melo, em Parada de Lucas, na Zona Norte, por três homens em duas motos e armados com pistolas. No automóvel foram encontrados diversos estojos deflagrados de munição de fuzil 556. O criminoso foi autuado por receptação e adulteração de sinal de veículo automor e contra ele já haviam 15 anotações criminais por furto, tráfico, estelionato, extorsão, receptação e associação criminosa.

As investigações sobre as ações criminosas na região da Vila Kennedy continuam. A DRFA recebe denúncias pelo telefone (21) 2582-7147. Já o Disque Denúncia pela Central de Atendimento, nos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp Anonimizado, no (21) 2253-1177; pelo WhatsApp dos Desaparecidos, no (21) 98849-6254; e por meio do aplicativo Disque Denúncia RJ. O anonimato é garantido.