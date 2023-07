Projeto social suspende atividades após morte de menino em Nova Iguaçu

Rio - O projeto social Saúde, Lazer e Simpatia informou que as aulas de futebol desta semana foram suspensas, após a morte do menino Y.G.M, de 12 anos, que era aluno da escolinha. A criança foi atingida por um tiro, na noite de sábado (8), quando brincava no Campo Santa Lúcia, no bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do município (HGNI), no bairro da Posse, mas não resistiu.

Em uma publicação nas redes sociais, o projeto social lamentou a morte do menino. "Irreparável perda. Que Deus possa confortar a família nesse momento de dor". O corpo da vítima foi sepultado às 16h deste domingo (9), no Cemitério Municipal de Mesquita, na mesma região. A investigação está em andamento na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) para identificar a autoria e esclarecer a motivação do crime.



De acordo com testemunhas, os tiros teriam acontecido durante uma tentativa de invasão ao Jardim Pernambuco - atualmente dominada por Luís Antônio da Silva Braga, o Zinho - por bandidos liderados pelo miliciano Gilson Ingrácio de Souza Junior, o Juninho Varão. O criminoso era considerado um dos homens fortes de Danilo Dias Lima, o Tandera, mas após um golpe, passou a controlar a milícia que atua em bairros como Cabuçu, Palhada, Valverde e Grão Pará, em Nova Iguaçu.

A Rio de Paz informou que uma placa com o nome da vítima será colocado no mural da ONG, na Lagoa, Zona Sul, onde há um memorial em homenagem às crianças e adolescentes mortos por balas perdidas e de policiais mortos pela violência. Com Y.G., sobe para sete o número de vítimas com idades entre 0 e 14 anos mortos por balas perdidas, somente no ano de 2023. Desde 2007, quando a contagem teve início, já são 98 casos.



Nova Iguaçu registra mortes em fim de semana violento

Além da morte de Y.G.M, o município de Nova Iguaçu registrou outras três entre o sábado e domingo (9). Os ataques a tiros aconteceram nos bairros de Austin e Engenho Pequeno, e são investigados pela DHBF, que realiza diligências para identificar a autoria e motivação dos crimes contra Fábio da Silva Assumpção, Alessandro Barata Lobianco e Lucas Ribeiro.

Em Austin, suspeitos em um carro teriam passado atirando contra um bar, na Travessa Barbosa, atingindo três pessoas. Relatos de testemunhas afirmam que os alvos dos disparos seriam criminosos da região. De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes foram acionadas por volta das 17h30 e encontraram Fábio, de 58 anos, já sem vida. O 20º BPM (Mesquita) esteve no local e acionou a perícia. Pai e filha também foram baleados e, segundo a PM, socorridos para o HGNI.



A Secretaria Municipal de Saúde de Nova Iguaçu (Semus) informou que Alessandro sofreu lesão hepática, passou por um procedimento cirúrgico, mas não resistiu. Já sua filha, Alexia de Melo, deu entrada na unidade com uma lesão na coxa esquerda, foi atendida e, sem maiores danos, recebeu alta ainda no sábado.



No Engenho Pequeno, durante a madrugada deste domingo, Lucas, de 21 anos, foi morto a tiros na Rua Olga Machado Guimarães. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acionamento foi à 0h50, mas ao chegar no local a vítima já estava sem vida. Ainda não há informações sobre horários e locais dos sepultamentos dos três homens.