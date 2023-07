Clínica de idosos e reabilitação é interditada pelo MPRJ em Nova Iguaçu

Rio - O Ministério Público do Rio (MPRJ) interditou uma clínica que funcionava como reabilitação e repouso para idosos em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, no fim da manhã desta segunda-feira (10). Segundo as informações iniciais, pelo menos 100 pessoas viviam na clínica em situações precárias e impossibilitadas de sair. Além disso, todos conviviam no mesmo ambiente.

O dono do estabelecimento, identificado como Edmilson Messias Ribeiro Júnior, presta depoimento na 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o caso foi apresentado pelo MPRJ. Ele pode responder por cárcere privado.



O advogado de Edmilson está na distrital e nega que os pacientes estavam em cárcere privado.