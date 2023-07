PM realiza ação contra roubo de cargas e veículos no Complexo da Maré

Rio - Uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, nesta terça-feira (11), pretende prender integrantes de uma quadrilha responsável por roubos de carga e veículos. Equipes do Comando de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar e agentes da Polícia Civil atuam na Nova Holanda e no Parque União. Segundo relatos, houve confrontos nas duas comunidades e na região conhecida como Baixa do Sapateiro, mas não há registro de feridos. Moradores afirmaram ainda que, no início da ação, barulhos de fogos e bombas foram ouvidos.

Os policiais recuperaram, até o momento, um carro e uma motocicleta. Por conta da ação, a Secretaria Municipal de Educação informou que 20 unidades escolares foram impactadas, afetando 7.640 alunos. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, suspendeu o funcionamento. Já os Centros Municipais de Saúde Augusto Boal e Vila do João e a Clínica da Família Adib Jatene, mantêm o atendimento à população, mas não realizam visitas domiciliares.



Nas últimas semanas, o Complexo da Maré vem sendo alvo de operações da PM e da Polícia Civil. No dia 4 julho, uma ação do Bope e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) na região deixou uma grávida baleada e recuperou, pelo menos, 15 veículos de luxo roubados , entre eles um Porsche Cayenne e um BMW X3, além de ter apreendido armas e drogas. Um dos automóveis tinha a placa "TCPMARE", em referência ao Terceiro Comando Puro, facção que controla a comunidade. Na ocasião, houve um intenso confronto e moradores tiveram os carros destruídos pelos disparos.

Poucos dias antes, em 29 de junho, a Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (Draco) e a Core realizaram uma ação para cumprir uma mandado de prisão contra Leandro Xavier da Silva, o Playboy da Curicica. O miliciano estava escondido em um bunker do tráfico de drogas, na Vila do Pinheiro, sob proteção do TCP, e resistiu à prisão, trocando tiros com os policiais. No confronto, ele e um segurança acabaram baleados e chegaram a ser socorridos para o Hospital Municipal Evandro Freire, na Ilha do Governador, mas nenhum dos dois resistiu aos ferimentos.