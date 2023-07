Polícia continua buscas por amigos desaparecidos no Recreio há três dias

Rio - Familiares do jovem Marcos Vinícios Celino Ventura, de 21 anos, e de um adolescente de 16 anos, estiveram no Instituto Médico Legal (IML) do Centro durante toda a tarde desta terça-feira (11) em busca de informações sobre o paradeiro da dupla. Os amigos desapareceram na madrugada de sábado (8) , após irem a um festival de pipas na Praia do Recreio, altura do Posto 12, na Zona Oeste do Rio.

Marcos Vinicios foi visto pela última vez em um festival de pipas, no Recreio Reprodução / Arquivo Pessoal

No início da tarde desta terça-feira (11), as famílias foram chamadas ao IML para reconhecer um corpo. No entanto, o cadáver não era de nenhum dos desaparecidos. Uma outra informação também foi recebida com apreensão pela família de Marcos Vinícios através das redes sociais. Segundo informações anônimas, dois corpos carbonizados estariam na comunidade César Maia, em Vargem Pequena, também na Zona Oeste. Porém, de acordo com a família, a Defesa Civil informou que não havia nenhum acionamento para a região.

Parentes desconfiam que milicianos da região tenham envolvimento com o caso, por isso não se sentem seguros para se identificarem. Convivendo com a angústia, sem notícias dos jovens, as famílias afirmaram que vão continuar acompanhando as buscas junto à Polícia Civil.

A denúncia foi registrada na 42ª DP (Recreio dos Bandeirantes) e encaminhada à Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), que dá continuidade às investigações para tentar localizar as vítimas e esclarecer os fatos.

Operação interrompe festival de pipa que jovens participaram

Uma operação conjunta da Secretaria de Ordem Pública, Guarda Municipal e Subprefeitura da Barra interrompeu a realização do festival de pipas irregular que havia acabado de começar na altura do Postos 11 e 12 da praia do Recreio, na Zona Oeste, na noite desta segunda-feira (10). O evento também havia sido realizado na sexta-feira (7) e contou com a presença dos dois jovens desaparecidos.

Durante a ação, foram apreendidas 386 pipas e 84 carretilhas com linhas chilenas, material cortante. Além disso, um veículo que funcionava como ponto de armazenamento de centenas de pipas foi removido. Duas motos também foram rebocadas, por estacionamento irregular e por ausência de placa de identificação. Um homem de 35 anos foi conduzido para a 42ªDP (Recreio) por portar e comercializar grande volume de material para confecção de pipa e linhas chilenas.

O encontro, que reuniu centenas de pessoas, foi organizado por grupos de WhatsApp e Instagram.