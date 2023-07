Homem chuta porta de viatura e foge algemado na Lapa

Rio - Um preso conseguiu fugir de uma viatura da Polícia Militar, na tarde desta terça-feira (11), enquanto estava algemado, após chutar a porta do veículo. O caso aconteceu na Lapa, no região central do Rio, e gerou uma rápida perseguição, terminando com o homem sendo recapturado.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) tentaram realizar uma abordagem a um suspeito que parecia estar fumando um cigarro de maconha. A corporação informou que o homem desobedeceu a ordem de parada dos policiais e entrou em luta com eles. O suspeito ainda teria tentado tomar as armas dos agentes.

Após a confusão, o homem foi algemado e colocado no banco de trás de uma viatura. Contudo, o preso quebrou a porta com chutes e conseguiu fugir do carro.

Os policiais usaram motos e a própria viatura para recapturar o prisioneiro. O homem foi novamente detido na altura dos Arcos da Lapa e encaminhado para a 5ª DP (Mem de Sá), onde o caso foi registrado.