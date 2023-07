PM prende cinco suspeitos de tráfico de drogas durante operação em São João de Meriti

Rio - Cinco suspeitos de tráfico de drogas foram presos na manhã desta quarta-feira (12) durante uma operação da Polícia Militar na comunidade da Linha, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense.

De acordo com a PM, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) realizaram a operação com o objetivo de remover barricadas, apreender armas e prender criminosos locais.

Durante a ação, houve um breve confronto entre os policiais e suspeitos, mas sem registro de feridos. Após o conflito, cinco homens, que pertenceriam ao tráfico de drogas da comunidade, foram presos durante uma abordagem.

Com eles, dois rádios, uma motocicleta e grande quantidade de drogas foram apreendidas. A ocorrência foi registrada na 64ª DP (São João de Meriti), para onde os presos e o material foram encaminhados.