Homem morre depois de ser baleado na comunidade Furquim Mendes

Rio - Um homem morreu depois de ser baleado na tarde desta quarta-feira (12) na comunidade Furquim Mendes, no Jardim América, na Zona Norte do Rio.

Informações preliminares apontam que houve um confronto entre policiais civis e criminosos na região. Um dos tiros acabou acertando David Carlos Correa Carneiro, de 43 anos. Segundo testemunhas, o homem trabalhava como mototaxista na comunidade.

De acordo com a Polícia Militar, não houve ação da corporação na região, mas agentes do 16º BPM (Olaria) foram acionados para os acessos da comunidade em busca de verificar uma ocorrência com baleado no local.

Segundo a PM, os policiais socorreram o homem e o encaminharam ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que o homem já chegou em óbito na unidade.

Por causa da morte, moradores realizaram protestos nos arredores da comunidade, próximo à Rodovia Presidente Dutra, contra a ação policial.

O caso foi registrado na 38ª (Brás de Pina). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.