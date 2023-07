Jovem fica ferido após ser baleado no Estácio

Rio - Um jovem, de 18 anos, foi baleado na madrugada desta quinta-feira (13) no Estácio, região central do Rio. Ezequiel Silva relatou aos policiais que um homem desconhecido se aproximou e atirou contra ele.

O caso aconteceu na Rua Haddock Lobo, no cruzamento com a Avenida Paulo de Frontin. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), seu quadro de saúde é estável.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionados para o Souza Aguiar verificar a entrada de um homem com ferimentos provocados por arma de fogo. Os agentes foram informados pela vítima que um homem chegou próximo dele e atirou.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime. O caso foi registrado na 4ª DP (Praça da República). Questionada, a Polícia Civil ainda não respondeu. O espaço está aberto para manifestação.

