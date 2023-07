Testemunha contesta depoimento de motorista que provocou a morte de jogador de futsal

Rio - O jovem Caio Mendes da Silva, de 21 anos, um dos ocupantes do carro envolvido no acidente que matou o jogador de futsal Lucas Oliveira Azevedo , de 21 anos, disse ser "impossível" que Leonardo Ribeiro do Couto, de 25 anos, condutor do veículo, tenha sido sequestrado enquanto tentava chegar à UPA de Manguinhos. Ele também afirma que o motorista ingeriu bebida alcoólica na festa em que estavam.

Em depoimento na 25ª DP (Engenho Novo), na quarta-feira (12), obtido com exclusividade pela Band, Leonardo negou ter fugido e disse que foi sequestrado por traficantes após ser confundido com um integrante de uma facção rival. A UPA de Manguinhos fica a cerca de 450 metros da Avenida Dom Hélder Câmara, na altura do número 1184, onde aconteceu o acidente. O condutor também negou ter ingerido bebida alcoólica.



DIA, Caio afirmou que Leonardo bebeu whisky com energético na festa em que os jovens estavam. Ainda segundo ele, seria "impossível" o rapaz ter sido sequestrado após a colisão, já que a mãe dele esteve na delegacia horas do acidente e não fez qualquer menção ao caso. O acidente aconteceu por volta das 5h45 da última segunda-feira (10).



"Impossível ele ter sido sequestrado, a gente bateu na rua, teoricamente longe da criminalidade. Além disso, a mãe dele foi na delegacia dizer que ele prestaria depoimento na quarta-feira. Como ela afirmaria isso com ele sequestrado? A história é totalmente mentirosa. Ele fugiu do local e a família o acobertou para sair do flagrante", diz Caio. Segundo ele, Leonardo estava alcoolizado quando assumiu o volante.



Uma outra testemunha, que preferiu não ser identificada, disse à reportagem que o grupo conhecia Leonardo e que, após o acidente, o jovem abandonou o local. "Ele alegou que foi atrás de socorro, porém não retornou em momento algum. Eu não me recordo dele saindo, pelo contrário, eu não o vi no local do acidente enquanto eu esperava o socorro", disse. Essa testemunha já prestou depoimento à Polícia Civil.



Lucas, Leonardo, Caio e outros dois jovens voltavam de uma festa em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. O atleta morreu no local do acidente; Caio foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, e recebeu alta no mesmo dia. Pedro Augusto Fernandes, 21, e Lucas André Paluma da Silva, 18, receberam socorro dos bombeiros e foram encaminhados ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Ambos também receberam alta.



Leonardo fugiu do local e se apresentou à Polícia Civil dois dias depois. Ele vai responder por homicídio culposo (sem intenção de matar) , conforme a instituição. Segundo Caio, ele ainda não prestou depoimento na delegacia e, atualmente, se recupera de uma lesão no ouvido causada pelo impacto do acidente.