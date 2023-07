Polícia investiga morte de mulher a facadas em Duque de Caxias

Rio - Uma mulher, identificada como Juliana Barboza de Lima, foi morta a facadas, nesta quinta-feira (13), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, que fugiu do local.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para a Rua Caramuru, no bairro Jardim Gramacho, para atender uma ocorrência com mulher ferida.

Chegando ao local, os agentes encontraram a vítima morta a facadas. A corporação afirmou que o principal suspeito é o companheiro da vítima. Ele fugiu do local.

Nas redes sociais, amigos de Juliana se mostraram surpresos com a morte dela e prestaram homenagens. "Quero lembrar de você sempre assim, linda, sorridente, feliz, de bem com a vida. Princesa linda do Senhor. Descansa em paz meu amor, sei que Deus tem o melhor para você"; "Meu Deus, nunca na minha vida pensei que compartilharia uma notícia dessa de uma amiga. Que coisa mais triste! Amiga, você estava com Jesus! Todos os domingos te encontrava na igreja", escreveram duas amigas da vítima.



O caso foi registrado na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). Questionada sobre o autor do crime, a Polícia Civil ainda não respondeu.



Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento de Juliana.