Polícia localiza casas luxuosas de ‘Peixão’, chefe do Complexo de Israel; veja vídeos

Peixão, chefe do Complexo de Israel, no interior da comunidade do Para-Pedro, na Zona Norte do Rio. Uma dessas casas Veja os vídeos dos imóveis localizados nesta quinta-feira (13) abaixo. Rio - A Polícia Militar localizou, nesta quinta-feira (13), três residências luxuosas que pertenciam ao traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o, chefe do, no interior da comunidade do Para-Pedro, na Zona Norte do Rio. Uma dessas casas já havia sido descoberta pela Delegacia de Combate às Drogas (DCOD) em abril de 2021, no entanto, parece ter sido mantida sob o controle dos criminosos desde então.dos imóveis localizados nesta quinta-feira (13) abaixo.

Policiais do 41º BPM (Irajá) chegaram até os imóveis após receberem informações sobre um esconderijo de suspeitos na comunidade. Em uma das casas luxuosas de Peixão foi encontrado um amplo espaço de lazer, com piscina, lago artificial, pedalinho e grama sintética.



Em uma outra residência, descoberta pela Polícia Civil há dois anos, os PMs encontraram ao lado da piscina uma enorme pichação que retrata a cidade de Jerusalém, com imagens de soldados e o símbolo da estrela de Davi, em alusão ao Complexo de Israel. Nas áreas internas da casa há uma academia equipada com aparelhos modernos de ginástica, um banheiro com hidromassagem e cozinha com eletrodomésticos novos.



