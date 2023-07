Seap realiza operação contra quadrilha que atua dentro de presídios

Rio - Agentes da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) desarticularam, nesta quinta-feira (13), uma quadrilha que atuava dentro de algumas unidades prisionais extorquindo pessoas ligando para elas por celulares e cometendo outros crimes. Durante uma operação de vistoria, foram apreendidos 29 celulares e 3 kg de pó branco, usado como droga, no Instituto Penal Benjamim de Moraes Filho, no Complexo Penitenciário de Gericinó, em Bangu, Zona Oeste do Rio.

Segundo a Seap, a ação desta quinta foi uma continuação de uma operação em andamento desde terça-feira (11). O objetivo é acabar com uma organização criminosa que atua no interior de presídios cometendo crimes.

As apreensões desta quinta-feira (13) e os presos envolvidos na quadrilha foram encaminhados à 34ª DP (Bangu), onde o caso foi registrado. A ação foi realizada por meio da Subsecretaria de Inteligência do Sistema Penitenciário (SSISPEN) e da Subsecretaria Operacional.

Durante a operação, a Seap ainda flagrou os detentos Tomas Oliveira da Silva, Roberto Fabiano Loreto Lima e Márcio Mendes na posse de aparelhos celulares, o que motivou a secretaria a isolar os custodiados.

Na quarta-feira (12), policiais penais da SSISPEN, da Superintendência de Segurança, da Coordenação das unidades prisionais de Gericinó e agentes da 34ª DP (Bangu) cumpriram mandados de busca e apreensão no interior do Presídio Nelson Hungria, também localizado no Complexo de Gericinó. Na ocasião, foram apreendidos cinco aparelhos de telefonia celular.