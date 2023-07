Briga na saída de boate teria motivado a morte de entregador em São João de Meriti

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) analisa imagens das câmeras de segurança de uma boate em Vilar dos Teles, São João de Meriti, na Baixada Fluminense, para identificar o autor do tiro que matou o entregador de quentinhas Jhonatan Costa da Cruz Alves , de 29 anos. A vítima foi assassinada com um tiro na cabeça na saída da casa de show Pallace Club, na madrugada de quinta-feira (13).

De acordo com testemunhas, Jhonatan teria se envolvido em uma discussão por volta das 4h, na saída do local. O dono da boate, que também é amigo da vítima, disse que Jhonatan era frequentador assíduo da casa de show e que foi morto por conta de uma discussão.

"Era um moleque bom, estava bebendo comigo e com outros seis amigos no dia. Infelizmente se desentendeu por causa de mulher. Isso aconteceu a uns 300 metros do Pallace. A discussão começou na rua", conta Jefferson Lopes, que disse não conhecer o homem responsável pelo disparo. O criminoso fugiu do local do crime. Nas redes sociais, familiares e amigos do rapaz pedem justiça pela morte do entregador.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 21º BPM (São João de Meriti) foram acionados para a Rua Panamense para verificar informações de um homicídio. No local, a equipe encontrou Jhonatan baleado na cabeça. Ele foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Íris, no mesmo município. No entanto, o entregador chegou morto na unidade.



Familiares estiveram no Instituto Médico Legal (IML), na Baixada Fluminense, para liberar o corpo de Jhonatan. Até o momento, não foi divulgado o horário do sepultamento dele.



O caso segue em investigação da DHBF.

Violência em Vilar dos Teles

Nas redes sociais, clientes da boate Pallace Club afirmam que é comum ter brigas na saída do estabelecimento e que o policiamento não é reforçado aos fins de semana, período onde há maior movimentação na região. "Desde que existe essa casa morre gente lá e fora dela. O problema não é a casa"; "Se tornou um lugar sombrio, você passa em frente e sente um clima pesado", escreveram algumas pessoas.

Procurada, a direção do Pallace Clube disse que o crime aconteceu a 300 metros de distância da boate e que não houve discussão no interior do estabelecimento. "Já estamos tomando as medidas cabíveis", informou a direção da boate. As imagens das câmeras do local também já foram entregues à especializada.

A reportagem tenta contato com a Polícia Militar para apurar sobre o policiamento no local.