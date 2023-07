Homem morre depois de ser baleado em quadra da São Clemente

Rio - Um homem morreu após ser baleado na tarde desta sexta-feira (14) dentro da quadra da Escola de Samba São Clemente, no Centro do Rio. Sidney de Jesus Côco Júnior, de 41 anos, organizava um evento no local quando um criminoso se aproximou e atirou contra o seu peito.

A vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas chegou sem vida na unidade.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 5º BPM (Praça da Harmonia) foram acionadas para checar a entrada de uma vítima de bala de fogo no hospital. Os policiais encontraram Sidney ferido por tiros, mas já morto.

Testemunhas disseram aos agentes que um homem entrou na quadra da São Clemente e atirou contra a vítima. O suspeito fugiu logo depois.

A ocorrência ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). De acordo com a Polícia Civil, a especializada instaurou um inquérito para apurar a autoria e as circunstâncias da morte de Sidney. Diligências estão em andamento para esclarecer o fato.

Homem organizava evento

Sidney estava trabalhando na organização do festival Ousados, que tem como atração principal o cantor MC Cabelinho. Em seu perfil no Instagram, o homem postou diversos vídeos trabalhando no espaço nesta sexta-feira (14), momentos antes de sofrer o ataque do criminoso.

A vítima fazia trabalhos como produtor musical e era um dos líderes comunitários do Morro de São Carlos, no Estácio, região central do Rio. Em uma postagem, ele mostrou bastidores da gravação de uma série na região.

Além desses cargos, Sidney também trabalhava como assessor na Secretaria Especial de Juventude do Rio. O órgão lamenta a morte do colaborador e destacou que já está dando apoio aos familiares.

Através das redes sociais, amigos se despediram de Sidney. "A comunidade chora. Não tinha um no morro que não gostasse desse cara", escreveu uma internauta. "Te amo! Que covardia que fizeram com você. Obrigado por tudo", "O cara movia o mundo pelo morro, eventos, melhoramentos, o que for. Você via ele sempre junto, tentando fazer o melhor pra nossa comunidade. Igual a você nunca mais terá! Descanse em paz, Júnior", disseram outros amigos.

A escola de samba Estácio de Sá usou as suas redes sociais para lamentar a morte de Juninho, como o homem era conhecido na família Estaciana. O ensaio desta sexta-feira (14) foi cancelado em função do luto sobre o falecimento do homem.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) Afrânio Peixoto, no Centro do Rio. Ainda não há informações sobre seu sepultamento.