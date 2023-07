Mulher é assassinada com tiro na cabeça em Campos

Rio - Uma mulher foi assassinada com um tiro na cabeça, na manhã desta sexta-feira (14), em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense. O suspeito, ex-companheiro da vítima, se matou após o crime.

O caso aconteceu na Estrada do Capão, por volta das 7h. A vítima e o autor do disparo foram casados por, aproximadamente, 12 anos e estavam separados há oito meses. O relacionamento gerou uma filha de 12 anos que, segundo a delegada Natália Brito Patrão, da 134ª DP (Campos dos Goytacazes), foi usada pelo pai para o homem receber informações sobre a localização da mulher.

"Hoje, quando a amiga dela estava a deixando em casa, por volta das 7h, ela estava descendo do carro e se encaminhava para a frente do portão da casa. Ele, que já estava com o carro estacionado na frente da casa, um carro diferente do dele, que provavelmente pegou emprestado com o primo, desceu do carro e efetuou disparo de arma de fogo na cabeça dela. Ela gritou e ele efetuou o restante. Depois, ele colocou a arma dentro da boca dele e se matou", disse a delegada.

A titular explicou que uma perícia foi realizada no local do crime e os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município.

Natália contou ainda que a vítima tinha feito um registro na Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Campos contra o homem. Havia ainda uma medida protetiva judicialmente deferida contra ele.

"Nesse registro, essa vítima relatava que ele ameaçava de matá-la e posteriormente se matar. Ela estava morando na casa da mãe dela com a filha dela. Ontem, ele começou a perguntar a filha se a mãe estava indo sozinha para o trabalho, voltando sozinha e se ela estava de plantão", completou.



Com a morte do suspeito pode haver a extinção da punibilidade pela morte do agente.