Homem suspeito de matar ex a facadas em Jardim Gramacho não aceitava o fim do relacionamento

Rio - Jonathan da Silva Viriato Xavier, de 25 anos, considerado pelas polícias Civil e Militar o principal suspeito de matar a facadas a ex-companheira Juliana Barboza de Lima , de 34 anos, tinha muitos ciúmes da vítima. De acordo com amigas próximas à mulher, o suspeito também não aceitava o fim do relacionamento de nove anos. Juliana foi esfaqueada e morta dentro de casa, em Jardim Gramacho, na Baixada Fluminense, na quinta-feira (13).

"Era doente por ela e se transformou nesse monstro que fez isso", desabafou uma amiga de Juliana. Uma outra conhecida da vítima descreveu a morte dela como "cruel". "Que mundo é esse Senhor? Amiga, sem acreditar. Que dor, que perda. Você se foi tão nova e de uma forma tão cruel. Hoje perdi uma amiga por causa de um doente que dizia amá-la. Até quando viveremos assim? Descanse em paz Juliana", escreveu a colega.



Jonathan foi encontrado morto em casa após o crime. Informações iniciais dão conta que ele se matou. Além de investigar a morte de Juliana, a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) também investiga as circunstâncias da morte do suspeito. "Diligências estão em andamento para apurar os fatos", afirmou a especializada.



Juliana deixa uma filha de dois anos. Ainda não há informações sobre o local e horário do sepultamento de Juliana.