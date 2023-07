Vídeo com suposto autor do tiro que matou homem na quadra da São Clemente é investigado pela polícia

Rio - Um vídeo gravado na tarde desta sexta-feira (14) está sendo usado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) para investigar a morte de Sidney de Jesus Côco Júnior, de 41 anos . A gravação mostra um homem atravessando a Avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, região central do Rio, próximo a quadra da São Clemente, onde a vítima foi baleada.

A especializada apura se o homem que foi flagrado correndo é o suspeito de atirar contra Sidney. De acordo com as imagens, o suposto autor do crime sobe em uma moto que o esperava no local. Depois, o condutor e o carona desaparecem entre os carros.

Polícia investiga vídeo com suposto autor do tiro que matou homem na quadra da São Clemente

Crédito: Redes Sociais#ODia pic.twitter.com/wT2m5qHSaR — Jornal O Dia (@jornalodia) July 14, 2023

A vítima recebeu um tiro no peito enquanto organizava um evento no local. Testemunhas disseram que um homem se aproximou de Sidney, atirou contra ele e fugiu.

Sidney chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio, mas morreu antes de dar entrada na unidade. Ainda não há informações sobre seu sepultamento.

Homem organizava evento

Juninho, como a vítima também era conhecida, estava trabalhando na organização do festival Ousados, que tem como atração principal o cantor MC Cabelinho. Em seu perfil no Instagram, o homem postou diversos vídeos trabalhando no espaço nesta sexta-feira (14), momentos antes de sofrer o ataque do criminoso.

A vítima fazia trabalhos como produtor musical e era um dos líderes comunitários do Morro de São Carlos, no Estácio, região central do Rio. Em uma postagem, ele mostrou bastidores da gravação de uma série na região. Amigos e moradores relataram nas redes sociais que ele era querido na comunidade.

"A comunidade chora. Não tinha um no morro que não gostasse desse cara", escreveu uma internauta. "O cara movia o mundo pelo morro, eventos, melhoramentos, o que for. Você via ele sempre junto, tentando fazer o melhor pra nossa comunidade. Igual a você nunca mais terá! Descanse em paz, Júnior", postou outra.

A escola de samba Estácio de Sá usou as suas redes sociais para lamentar a morte de Juninho, como o homem era conhecido na família Estaciana. O ensaio desta sexta-feira (14), com disputa de samba, foi cancelado em função do luto sobre o falecimento do homem.

Além de trabalhar como produtor, Sidney também era assessor na Secretaria Especial de Juventude do Rio. O órgão lamentou a morte do colaborador e destacou que já está dando apoio aos familiares.