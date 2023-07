Polícia investiga execução de dois homens em barbearia na Região dos Lagos

Rio - Dois funcionários de uma barbearia no bairro de Itatiquara, em Araruama, Região dos Lagos do Rio, foram mortos a tiros por volta das 21h de sexta-feira (14). Segundo as investigações, dois criminosos em uma moto chegaram ao estabelecimento, realizaram os disparos e fugiram. As vítimas, que seriam irmãos, ainda não tiveram os nomes divulgados. Eles morreram na hora.



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 25° BPM (Cabo Frio), em patrulhamento pela Estrada de Morro Grande, Itatiquara, foi informada sobre o duplo homicídio. No local, o fato foi constatado. A perícia foi acionada e o caso está em investigação na 118ª DP (Araruama). Diligências estão em andamento para identificar e localizar os autores dos disparos.

Mais um caso de execução