Pedestre morre após ser atropelado por ônibus na Avenida Brasil

ATUALIZAÇÃO: ACIDENTE NA AVENIDA BRASIL | Há uma faixa da pista lateral da Av. Brasil ocupada após um atropelamento envolvendo ônibus, no sentido Zona Oeste. Neste momento é realizada perícia no local.



O trânsito flui sem complicações, dirija com atenção!#CORInforma pic.twitter.com/AQgDErT6V7