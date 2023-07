Corpo de líder comunitário morto na quadra da São Clemente é enterrado no Catumbi

Rio - Familiares e amigos de Sidney de Jesus Côco Júnior, de 41 anos, prestaram as últimas homenagens ao líder comunitário do Morro de São Carlos, no Estácio, região central do Rio, na tarde deste sábado (15). O corpo de Sidney foi velado no início da tarde e sepultado às 17h no Cemitério São Francisco de Paula, no Catumbi, na Zona Norte do Rio.



Abalados com a brutalidade do crime que tirou a vida do homem, os parentes preferiram não falar com a imprensa. Sidney foi morto a tiros na sexta-feira (14), na quadra da escola de samba São Clemente , na Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, enquanto organizava um evento.Além de líder comunitário, a vítima também trabalhava como produtor de eventos e trabalhava como assessor na Secretaria Especial de Juventude do Rio. "Meu maluquinho, como você foi maravilhoso na vida da minha família. Obrigado por tudo. Que Deus te receba de braços aberto te amarei para sempre", escreveu uma amiga do produtor nas redes sociais."A comunidade chora. Não tinha um no morro que não gostasse desse cara", escreveu uma outra amiga. "O cara movia o mundo pelo morro, eventos, melhoramentos, o que for. Você via ele sempre junto, tentando fazer o melhor pra nossa comunidade. Igual a você nunca mais terá! Descanse em paz, Júnior", postou um amigo da vítima.A escola de samba Estácio de Sá usou as suas redes sociais para lamentar a morte de Juninho, como o homem era conhecido na família Estaciana. O ensaio de sexta-feira (14), com disputa de samba, foi cancelado em função do luto sobre o falecimento do homem.O crime está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que analisa um vídeo que mostra um homem atravessando a Avenida Presidente Vargas, na Cidade Nova, região central do Rio, próximo à quadra da São Clemente, onde a vítima foi baleada e morta.A DHC apura se o homem que foi flagrado correndo é o suspeito de atirar contra Sidney. De acordo com as imagens, o suposto autor do crime sobe em uma moto que o esperava no local. Depois, o condutor e o carona desaparecem entre os carros. Veja o video: