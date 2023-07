Polícia Militar frusta soltura de balão próximo ao Aeroporto do Galeão

Rio - Policiais da 16º BPM (Olaria) prenderam quatro homens, na manhã deste domingo (16), pela prática de soltar balão na Rua Porto Rico, em Vigário Geral, Zona Norte do Rio. O local que os presos foram encontrados com material para soltura de balão fica próximo ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, e seu espaço aéreo. De acordo com a Polícia Militar, caso a soltura fosse feita poderia ter acontecido um desastre.



Um balão de 8 metros, fogos de artifício e adesivos de identificação do grupo de baloeiros foram apreendidos. Os homens e o material para soltura do objeto foram encaminhados à 38ª DP (Brás de Pina), onde o caso foi registrado.





Operação "Caça balão"



No fim de junho, a Polícia Militar realizou a



Aeroporto em alerta



O Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, o Galeão, está em alerta com as ocorrências provocadas por balões. A concessionária que opera no local lançou a campanha de conscientização "Não Cai Balão" para apontar os perigos e a ilegalidade da prática.



A prática de produzir, vender ou soltar balão é considerada crime e a pena pode chegar a três anos de prisão.

Queda de balões na rede elétrica já supera 2022



A queda de balões na rede elétrica da concessionária Light, na Região Metropolitana do Rio, superou todas as ocorrências do tipo registradas entre janeiro e dezembro de 2022. O alerta foi feito pela concessionária no dia 22 de junho, porque a preocupação com a prática, tipificada como crime, aumenta no período de festas juninas.



De janeiro até junho, a queda de apenas sete balões deixou 5.466 clientes da concessionária sem energia elétrica por um período de 3.928.693 de horas, segundo a Light. O município do Rio teve quatro ocorrências e as outras foram registradas em Queimados e São João de Meriti, na Baixada Fluminense.



Os balões são muito perigosos porque, além do risco de incêndios, podem carregar cangalhas de fogos de artifícios na base e provocar explosões perto de residências, florestas, empresas e veículos. Quando o balão sobe, ele é carregado por correntes de ar e levado para locais imprevisíveis, colocando em risco o tráfego aéreo e milhares de passageiros que voam pelo estado todos os dias. Os balões também ameaçam o meio ambiente e destroem a fauna e a flora quando caem nas matas.