Confronto com policiais termina com suspeito ferido na Zona Norte

Rio - Um suspeito foi baleado durante um confronto com policiais do 17º BPM (Ilha do Governador) no bairro Jardim Carioca, na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio, na manhã deste domingo (16). Segundo a corporação, os agentes estavam em patrulhamento na região quando foram atacados a tiros por criminosos armados. Houve confronto e ao fim dos disparos os militares encontraram um suspeito ferido.

Suspeito fica ferido em confronto com a Polícia Militar na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio Divulgação/ PMERJ



O homem foi socorrido e levado para o Hospital Municipal Evandro Freire, também na Ilha do Governador, e está sob custódia. Ainda não há informações sobre o seu estado de saúde.

Com o ferido os PMs encontraram uma pistola com munições. De acordo com a PM, ainda não houve registro da ocorrência na delegacia.