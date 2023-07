Agente penal ferido em briga com policial civil permanece internado

Rio - O agente penal federal baleado em Vista Alegre, na Zona Norte do Rio, neste domingo (16), permanece internado no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha. Landerson Ferreira de Souza trocou tiros com o policial civil Walmir dos Santos Dias , durante uma briga, na Rua Barão de Melgaço. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES), o quadro clínico do homem é considerado estável, nesta segunda-feira (17).

Na ocasião, uma equipe do 41º BPM (Irajá) foi acionada e encontrou o policial penal federal Landerson baleado no ombro e pescoço e Walmir ferido com um tiro na perna. Eles foram socorridos para o Hospital Estadual Getúlio Vargas e o policial civil recebeu alta médica ainda no domingo. O caso foi registrado na 64ª DP (São João de Meriti).