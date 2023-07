Amigos iniciam campanha para comprar prótese de policial baleado em Manguinhos

Rio - O policial militar baleado durante uma operação em Manguinhos , na Zona Norte do Rio, no último dia 7, teve que ter o pé amputado devido aos ferimentos ocasionados pelos tiros que recebeu na panturrilha direita e no tornozelo esquerdo. Como forma de auxílio, amigos e outros agentes começaram uma vaquinha para poder comprar uma prótese para o companheiro de farda.

De acordo com uma postagem do Grupamento de Intervenção Tática (GIT), ligado à Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), o grupo está arrecadando fundos para a compra de uma prótese que possa trazer qualidade de vida ao policial ferido, identificado como Sargento Simões.

"Sabemos muito bem que o RJ esta em um cenário muito complicado e em meio a uma operação na comunidade de Manguinhos, Zona Norte, nosso combatente, Sgt Simões, foi ferido em combate por dois disparos de fuzil, um na panturrilha e outro no tornozelo. A equipe do GESAR foi excepcional no resgate, assim como os médicos do Hospital Central da Policia Militar, mas a lesão foi muito grave e infelizmente teve que amputar o pé. Estamos arrecadando fundos para compra de uma prótese que possa trazer uma qualidade na vida do nosso guerreiro que gostava de combater. Obrigado a todos que colaboraram e se puder enviar aos outros amigos ajudará mais ainda. Forte abraço e vamos cuidando um do outro que a dor fica bem mais amena", diz a postagem.

Até esta segunda-feira (17), a vaquinha já teve contribuição de 263 pessoas e conseguiu R$ 15.865. A meta estipulada é de R$ 100 mil. A doação pode ser realizada pelo site Campanha do Bem

Segundo a Polícia Militar, o agente continua internado no Hospital Central da Polícia Militar, no Estácio, região central do Rio. Seu quadro de saúde é considerado estável.

A corporação também informou que já está providenciando uma prótese para o PM. "(...) a Diretoria Geral de Saúde (DGS) da corporação abriu processo de compra para aquisição de uma prótese para o sargento Simões. (...) Após ser atingido por disparos efetuados por criminosos, o policial foi socorrido rapidamente por uma equipe de resgate do GESAR e levado para o Hospital Central da Polícia Militar (HCPM). Infelizmente, houve necessidade de amputação do pé esquerdo do sargento Simões. Seu estado de saúde no momento é estável. Os médicos do HCPM vão aguardar a cicatrização da cirurgia para iniciar os procedimentos de colocação da prótese, que já está sendo providenciada."