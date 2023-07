Suspeito de matar dono do apartamento em que morava é preso em Vila Isabel

Rio - Um homem, suspeito de matar o dono do apartamento em que morava, foi preso, nesta segunda-feira (17), em Vila Isabel, na Zona Norte do Rio. Marcus Erilson Jantorno era considerado foragido desde junho deste ano.

A prisão foi realizada por agentes da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) em cumprimento de um mandado de prisão preventiva expedido pela 1ª Vara Criminal pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e sem chance de defesa.

De acordo com as investigações, Marcus matou Denyson Fraga Marques, no dia 27 de setembro de 2022, em um apartamento em que o suspeito alugava da vítima, na Praça da Bandeira, também na Zona Norte. O homem estava inadimplente e deixou a residência no dia do crime, mas retornou depois com uma faca e esfaqueou a vítima com nove golpes no tórax.

Marcus foi levado para a sede da especializada e ficou à disposição da Justiça.