Homem armado assalta pedestres no Humaitá; veja o vídeo

Rio - Uma câmera de segurança flagrou o exato momento em que um criminoso armado assaltou três pedestres na manhã desta terça-feira (18) no Humaitá, Zona Sul do Rio. O suspeito conseguiu fugir na carona de uma moto que o esperava cometer os crimes.

Os roubos aconteceram na Rua Humaitá. A gravação mostra um homem apontando a arma para outros dois homens, que tem seus pertences levados. Uma mulher também entrega um objeto seu para o assaltante. Após o crime, o suspeito sobe na carona de uma moto, onde o condutor aguardava o cometimento dos assaltos.

Câmera flagra assaltos a pedestres em rua do Humaitá, na Zona Sul do Rio.



Questionada sobre o assunto, a Polícia Militar informou que o 2º BPM (Botafogo) ganhou, recentemente, a unidade do Bairro Presente Humaitá, com três novas equipes patrulhando a região. A corporação afirmou que o comando do batalhão já direcionou as equipes a dinamizar o policiamento no bairro, em uma estratégia que visa a localização e a interceptação do criminoso que atua nas ruas do bairro.

"O comando da unidade também trabalha em conjunto com a delegacia da área no intuito de identificar o envolvido em tais ações. Vale ressaltar que, de acordo com os últimos dados do Instituto de Segurança do (ISP), num comparativo entre os meses de maio de 2023 e do ano passado, houve queda de 16.9% no total dos roubos de rua na área de policiamento do batalhão", destacou a PM.



A corporação completou que o comando do 2° BPM realiza, frequentemente, ações de revistas e abordagens, conhecidas como "blitz", além de outras ações diversas que visam coibir o cometimento de crimes e delitos no Humaitá e região.