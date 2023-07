Cremerj mantém a cassação de Dr. Jairinho em plenária

Rio - O Conselho Regional de Medicina do estado do Rio de Janeiro () manteve a cassação do registro de, em plenária na tarde desta terça-feira (18). O ex-vereador havia recorrido da decisão em março deste ano, após o anúncio da cassação definitiva . Jairinho está preso desde o dia 8 de abril de 2021 acusado de envolvimento na morte do menino Henry Borel, de 4 anos.

De acordo com o órgão, o pedido foi apreciado pelos conselheiros e não foi acolhido. A cassação do registro é a punição mais alta, de acordo com a legislação vigente. O registro do ex-companheiro de Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, já estava suspenso desde junho de 2021, mas a penalidade se tratava de uma interdição cautelar. Esta decisão é definitiva.O ex-parlamentar é formado em medicina, mas nunca chegou a atuar na profissão. Jairinho está preso na Cadeia Pública Pedrolino Oliveira, no Complexo Penitenciário de Gericinó, na Zona Oeste, depois de ser indiciado por homicídio duplamente qualificado no caso do seu enteado, Henry Borel. Por causa do crime, em junho de 2021, a Câmara dos Vereadores determinou a cassação do mandato do político