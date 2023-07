PM prende suspeito de matar colega de trabalho a facadas em Realengo

Rio - Um homem foi preso em flagrante, nesta terça-feira (18), por matar um colega de trabalho a facadas, em um depósito de bebidas na Rua da Gazela, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. Thalles da Silva Holanda, de 24 anos, teria sido assassinado ao tentar impedir que Yagho Brener Calixto, 28, trabalhasse embriagado no estabelecimento. Após o crime, o suspeito fugiu e se escondeu em um prédio da região, mas foi encontrado por policiais militares.



De acordo com a Polícia Militar, o 14º BPM (Bangu) foi acionado e encontrou Yagho sujo de sangue, que confessou que havia atacado Thalles. Aos PMs, o homem disse que eles tinham consumindo bebida alcoólica no dia anterior, quando se desentenderam e o rapaz o teria agredido. Ontem, o suspeito voltou ao depósito e esfaqueou o jovem. A vítima sofreu ferimentos no tórax e abdomên e chegou a ser socorrida para o Hospital Albert Schweitzer, também em Realengo, mas não resistiu aos ferimentos.



Segundo relatos, Yagho fugiu do local para não ser agredido por populares e acionou a PM, que o encaminhou para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Contra ele, há duas anotações pelos crimes de ameaça, furto e roubo. Em nota, a Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por homicídio. "A investigação está em andamento para esclarecimento do caso". Ainda não há informações sobre o horário e local do sepultamento de Thalles.