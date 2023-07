Paes critica depredação em estação do BRT após prisão de homem: 'Vão enfrentar as consequências'

Rio - Um homem foi preso, nesta terça-feira (18), depois der ser flagrado por uma câmera de segurança depredando a estação do BRT Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop), o centro de controle e monitoramento da Mobi-Rio flagrou o suspeito puxando, quebrando e arrancando a parte de cima da catraca, além de danificar um outdoor do lado de fora da estação.

O momento do crime foi gravado por uma das câmeras do local. Nas redes sociais, o prefeito Eduardo Paes (PSD) publicou o vídeo onde aparece o momento exato em que o criminoso vandaliza o patrimônio público.

"Eu queria entender o que leva o sujeito a destruir uma coisa que ele mesmo usa. Vou avisar mais uma vez: a época do abandono e da impunidade acabou. Vândalos, caloteiros e desordeiros vão enfrentar as consequências de seus atos", escreveu Paes.

Logo depois do crime, uma equipe do BRT Seguro, que realizava um patrulhamento na região, foi acionada até o local. Os agentes conseguiram abordar e capturar o indivíduo na imediações da estação.

O caso foi registrado na 16ª DP (Barra da Tijuca). O suspeito ficou preso pelo crime de dano ao patrimônio público.

Casos recorrentes

Na última quarta-feira (12), dois homens foram presos por também depredarem uma estação do BRT, além de dar um calote. O caso aconteceu na estação Novo Leblon, também na Barra da Tijuca. Câmeras flagraram a dupla pulando a catraca e forçando a porta da estação. Caso foi registrado na 16ª DP.

No dia 3 deste mês, agentes do programa BRT Seguro prenderam dois suspeitos por dano ao patrimônio e por picharem um ônibus do BRT. A equipe estava baseada na estação Santa Efigênia quando foi acionada pelo motorista de uma composição informando que os homens estavam depredando e pichando o ônibus. Caso foi registrado na 32ª DP (Taquara).

No dia 21 junho, Paes também utilizou as suas redes sociais para denunciar outro caso de vandalismo em uma das estações do BRT . Cinco pessoas foram flagradas por câmeras de segurança aplicando calote e depredando uma parte da entrada da estação Embrapa, em Guaratiba, também na Zona Oeste.

Além de destruir o equipamento, um deles ainda dança após conseguir entrar na estação, comemorando por ter passado sem pagar. "Todos tinham cartão de transporte, mas escolheram não pagar! Pois agora vão pagar multa pra aprender. Vandalismo, calote, desordem: tem que doer no bolso", escreveu o prefeito.

Veja que absurdo! Cinco pessoas multadas por dar calote no BRT. Eles foram flagrados pelas câmeras no dia 16, com direito a depredação e dancinha. No dia 20, o BRT Seguro programou uma ação e pegou os espertos na mesma estação. Todos tinham cartão de transporte, mas escolheram… pic.twitter.com/8DuJPKiYwR — Eduardo Paes (@eduardopaes) June 21, 2023

Desde o início do programa BRT Seguro, em junho de 2021, já foram realizadas mais de 2.200 prisões por roubo, furto, vandalismo, dano ao patrimônio público, importunação sexual e desacato. No mesmo período também foram aplicadas mais de 9.300 multas por evasão de passagens (calote).