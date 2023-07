Polícia prende traficante conhecido como 'Baianinho' em Magé

Rio - Policiais do 34º BPM (Bangu) prenderam, na tarde desta quarta-feira (19), o criminoso conhecido como Baianinho, em Magé, na Baixada Fluminense. Segundo informações da PM, o bandido, que não teve o nome divulgado, foi localizado no bairro Parque Dom Pedro II, após uma ação da corporação.



Com Baianinho os policiais encontraram 66 pinos de cocaína, 18 balas de ecstasy e materiais para embalar drogas.

A ocorrência foi registrada na 60ª DP (Campos Elíseos) e o criminoso foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. Ele foi levado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça.