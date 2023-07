Tentativa de assalto termina com policial militar baleado em Itaboraí

Rio - Um policial militar, identificado como Teófilo André Oliveira Dantas, de 28 anos, foi baleado no ombro, perna e abdômen durante uma tentativa de assalto na comunidade Penedo, em Itaboraí, Região Metropolitana, na manhã desta quarta-feira (19). Segundo informações, o agente estava de folga e teria reagido à ação.



Policiais do 35º BPM (Itaboraí) foram acionados para verificar uma vítima de tiro e, no local, foi constatado o fato. Após o crime, os criminosos fugiram e ainda não foram localizados. Os colegas de farda de Teófilo o socorreram e levaram para o Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), em São Gonçalo, município vizinho.



De acordo com a direção da unidade, Teófilo André passou por cirurgia e nenhum órgão foi atingido. O estado de saúde dele é estável. O mesmo encontra-se no Centro de Trauma aguardando transferência para o Centro de Terapia Intensivo da unidade.

A 71ª DP (Itaboraí) vai investigar o crime.