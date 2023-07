Polícia Federal atua contra fraude em autorizações de residência para estrangeiros na Região dos Lagos

Rio - A Polícia Federal (PF) realiza, nesta quinta-feira (20), uma operação para coibir a prática de fraude em requerimentos de autorização de residência para estrangeiros no país. Os agentes cumprem mandados de busca e apreensão expedidos pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, na cidade de Armação dos Búzios, na Região dos Lagos.



As investigações tiveram início após denúncias indicarem que uma cidadã argentina, atuando como despachante, estava fornecendo declarações de residência ideologicamente falsas a estrangeiros, com o intuito de facilitar a obtenção de autorizações de residência no Brasil junto à Polícia Federal.



De acordo com as informações, a investigada apresentou declarações alegando que os estrangeiros requerentes residiam com ela em um imóvel alugado em Armação dos Búzios. Contudo, diligências realizadas no local comprovaram que tais informações eram falsas. Pelo menos cinco requerimentos foram feitos e uma estrangeira foi registrada com base em documento falso.



A argentina responderá pelo crime de falsidade ideológica, que pode resultar em uma pena de até cinco anos de prisão, além de multa. Outros possíveis crimes serão investigados no decorrer do processo, que busca identificar se outros estrangeiros foram registrados ilegalmente no país.