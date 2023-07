André Leiras se torna titular da Delegacia de Defraudações da Polícia Civil

Rio - O delegado André Rosa Leiras deixou o comando da 12ª DP (Copacabana) para assumir a Delegacia de Defraudações (DDEF) da Polícia Civil. A mudança foi publicada no boletim interno da instituição, nesta quarta-feira (19), e traz também trocas das titularidades em distritais da cidade do Rio, Baixada Fluminense, Região Metropolitana e Departamentos de Polícia de Área (DPAs). O delegado Alan Luxardo, então titular da especializada, passa a atuar no Departamento-Geral de Polícia da Capital (DGPC).

Em fevereiro deste ano, André Leiras foi promovido à 1° classe da Polícia Civil por sua atuação no combate às milícias do Rio de Janeiro. Como adjunto da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), conduziu a operação que resultou nas mortes de Delson de Lima Neto, o Delsinho, irmão de Danilo Dias Lima, o Tandera, e Renato Alves Santana, o Fofo, em agosto do ano passado. Os milicianos eram, respectivamente, o segundo e o terceiro na hierarquia do grupo paramilitar de Nova Iguaçu.

Leiras está na instituição desde 2002 e em 2013 se tornou delegado, atuando, inicialmente, na Divisão de Homicídios da Capital, onde presidiu o Grupo Especial de Local de Crimes (GELC) por três anos. Em 2017, se tornou delegado assistente da Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos (Desarme). Ele ainda foi titular das Delegacias de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD) e de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) entre 2020 e 2021.