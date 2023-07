Suspeito de latrocínio contra jovem em Arraial do Cabo é preso em Maricá

Rio - Um homem, suspeito de envolvimento na morte de Nayara Jeovanna Coutinho de Souza, foi preso nesta quarta-feira (19) enquanto trabalhava como pedreiro em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. A vítima, de 19 anos, foi esfaqueada e teve 70% do corpo queimado , em abril deste ano, na cidade de Arraial do Cabo, na Região dos Lagos.

A prisão foi realizada por agentes da 118ª DP (Araruama). De acordo com as investigações, o homem teria praticado o crime na companhia de uma falsa amiga da vítima, identificada como Anna Clara de Assis Barroso de Oliveira Couto de Farias, de 25 anos, que também já foi presa.

O suspeito foi encontrado enquanto trabalhava como pedreiro em uma obra. Contra ele, que não teve a identidade revelada, foi cumprido um mandado de prisão preventiva. O homem irá responder pelo crime de latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

Relembre o caso

No dia 12 de abril, Nayara Jeovanna foi encontrada esfaqueada e com mais da metade do corpo queimado, no distrito de Pernambuca, em Arraial do Cabo. A jovem andou dois quilômetros do local do crime até um condomínio na Praia do Pneu, onde foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro de Figueiras. Posteriormente, ela foi transferida ao Hospital Estadual Alberto Torres, em São Gonçalo. Ela morreu 11 dias depois.

No dia do crime, Anna Clara de Farias, amiga da vítima, foi até a 118ª DP para relatar que dois homens armados em uma moto anunciaram um assalto e roubaram seus pertences. Segundo seu depoimento, o carona teria entrado no carro onde elas estavam e as sequestrado.

A mulher disse aos policiais que o criminoso teria jogado combustível nas duas e obrigado ela a esfaquear Nayara. Depois de ter feito isso, ela conseguiu fugir e procurar ajuda.

Contudo, após encontrarem a vítima, os agentes da 118ª DP instauraram um inquérito para apurar o caso e começaram a contestar a versão da amiga. A investigação apontou que a mulher mentiu e que participou do crime. Anna foi presa em maio deste ano no dia em uma clínica psiquiátrica em Petrópolis, na Região Serrana do Rio.