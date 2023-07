PM é preso por atirar contra outra policial na Zona Norte

Rio - Um policial militar foi preso, na manhã desta sexta-feira (21), por atirar contra uma agente da corporação, na noite de quinta-feira (20), no Méier, Zona Norte do Rio. Informações preliminares apontam que o homem era ex-namorado da vítima e que o crime teria sido motivado por ele não aceitar o fim do relacionamento. A sargento Aline Guizarra Costa teria sido atingida por quatro tiros e informado que o cabo Paulo Afonso Macedo Martins foi o autor dos disparos.



Segundo a PM, o 3º BPM (Méier) foi acionado para checar a entrada de uma agente no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após ser baleada, quando estava de folga, por outro membro da corporação, que também não estava em serviço. A Secretaria Municipal de Saúde informou que Aline tem quadro grave. O cabo foi preso por uma equipe do 18° BPM (Jacarepaguá) que dava apoio à 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) nas buscas, no momento em que planejava se apresentar à 32ª DP (Taquara).



O acusado foi conduzido pela equipe da 1ª DPJM até a 23ª DP (Méier), onde o caso foi registrado e ele permaneceu preso. De acordo com a PM, após os trâmites legais, o militar será encaminhado à Unidade Prisional da Corporação, no Fonseca, em Niterói, Região Metropolitana do Rio. "A 1ª DPJM, subordinada à Corregedoria da Polícia Militar, instaurou um procedimento apuratório paralelo às investigações da Polícia Civil, com o objetivo de investigar as circunstâncias do fato", completou a corporação.