Dois homens são presos durante operação da PM na Zona Norte

Rio - Uma operação realizada pelo 41º BPM (Irajá) no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, Zona Norte do Rio, resultou na prisão de dois homens nesta sexta-feira (21). Os policiais foram atacados a tiros durante o patrulhamento na Rua Mandioré, na localidade conhecida como Barranco, e houve confronto.

Segundo a Polícia Militar, os criminosos, ao perceberem a presença dos agentes, tentaram se esconder em uma casamata – estrutura geralmente utilizada como abrigo e proteção contra ataques. No entanto, foi realizado um cerco policial, levando à prisão dos suspeitos.

Na ação, também foram apreendidos um fuzil 556, três rádios transmissores e uma grande quantidade de drogas, ainda a ser contabilizada.