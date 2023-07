Homem é encontrado morto nas margens do Canal do Anil

Rio - Um homem foi encontrado morto, nesta sexta-feira (21), na Avenida Canal do Anil, na Gardênia Azul, Zona Oeste do Rio. A região vive uma rotina de confrontos entre traficantes e milicianos por conta de uma disputa pelo controle do território.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionadas para o local, onde localizaram o homem já em óbito. A vítima foi encontrada em cima de entulhos e estava de calça e casaco. Ainda não há informações sobre como ele morreu.

A área foi isolada para realização de uma perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Questionada, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte de José Victor da Silva Marques. A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas. As investigações seguem em andamento.

Região sofre com constantes homicídios

A Gardênia Azul e o Anil sofrem com uma rotina de confrontos entre traficantes e milicianos por conta de uma disputa pelo controle do território. A Zona Oeste viveu sob forte influência de milicianos durante anos, mas, recentemente, traficantes têm tentado invadir as comunidades para expandir os pontos de tráfico de drogas no Rio. A guerra vem causando transtornos e aumentando o número de homicídios na região.

O homicídio foi o 15º registrado no local em menos de cinco meses. Moradores da região têm se referido ao local como "Rua da Morte". "Simplesmente um corpo sem cabeça na porta da minha casa. Araticum virou faixa de gaza", escreveu uma. "Mais um dia normal, chegar na Araticum e ver um corpo morto no chão", disse outro.

No dia 14 de abril, o mototaxista Guilherme Mota Ribeiro, de 24 anos, também foi encontrado morto na Rua Araticum. Segundo testemunhas, milicianos foram a um ponto de mototáxi na via e fizeram uma reunião. Pessoas que estavam no local informaram, ainda, que o corpo do rapaz foi jogado no local conhecido como "sertão", também no Anil. Um dia antes, no dia 13, outra pessoa morreu na mesma região.

A disputa do Comando Vermelho (CV) contra os paramilitares e o Terceiro Comando Puro (TCP) também conflagrou a Cidade de Deus, Muzema, Itanhangá, Rio das Pedras, Complexo da Covanca e Praça Seca. Na Zona Norte, o conflito ainda ocorre nos Morros do Fubá e Campinho.