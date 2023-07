PM intensifica policiamento após dois dias seguido de operação na Vila Aliança

Rio - A Polícia Militar reforçou o policiamento na Vila Aliança e em Senador Camará, na Zona Oeste do Rio, nesta sexta-feira (21), depois de dois dias consecutivos de operação no local . Como forma de impedir o caminho de policiais, criminosos usaram caminhões para bloquear ruas da região.

Segundo a PM, não há nenhuma operação do 14º BPM (Bangu) nos bairros, mas o policiamento segue intensificado. Em busca de atrapalhar o trabalho de policiais, integrantes do Terceiro Comando Puro (TCP), facção que domina a região, usaram caminhões para bloquear trechos das localidades.

Durante dois dias, policiais realizaram uma operação na região com o objetivo de reprimir o crime organizado local, prender qualquer criminoso localizado e apreender armas de fogo. Um dos alvos da ação foi o traficante José Rodrigo Gonçalves Silva, o Sabão, um dos chefes do tráfico ligado ao TCP.

operação desta quinta-feira (20) foi realizada por agentes do Comando de Operações Especiais (COE). Não houve registro de prisões ou feridos. Ao menos quatro carros foram apreendidos, além de peças de veículos cortadas. Na parte da tarde, moradores realizaram um protesto na região. Os presentes colocaram fogo em objetos para fechar o viaduto de Bangu, que dá acesso à Vila Aliança. Sobre o assunto, a PM informou que seguiu atuou para estabilizar o local e manter o fluxo de trânsito na via.

Nesta quarta-feira (19), três pessoas foram baleadas durante outra operação da PM na Vila Aliança . Duas vítimas, não identificadas, deram entrada no Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo, após serem atingidas em uma troca de tiros entre policiais e criminosos. Uma terceira vítima baleada deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Senador Camará.

Um local utilizado para desmanche e venda de veículos roubados foi encontrado durante a ação. Uma Kombi branca que estava no depósito tinha, no local onde deveriam ficar passageiros, pedaços de um carro cortado. Peças de veículos, como motores, também estavam espalhadas pelo depósito. Vinte carros roubados e um caminhão carregado de peças automotivas foram recuperados. As equipes também encontraram uma central de clonagem de cartões com diversas máquinas.