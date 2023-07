Quatro suspeitos de pertencerem a uma milícia são presos em Campo Grande

Rio - Quatro suspeitos de integrarem uma milícia foram presos, na tarde desta sexta-feira (21), em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. O grupo estava cortando cabos de fibra ótica usados por empresas para distribuição de internet.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande), após um monitoramento, conseguiram encontrar os suspeitos no momento do crime sendo realizado na Rua Sananduva. A corporação afirmou que os quatro estavam cortando cabos de fibra ótica de grandes empresas, impedindo que estas prestassem seus serviços para que pudessem apenas distribuir o sinal de internet clandestina.

Na ação, diversos pedaços de cabos, quatro celulares, um veículo e duas escadas foram apreendidos. A ocorrência foi encaminhada à 35ª DP (Campo Grande).