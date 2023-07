Levantamento aponta aumento no número de crimes contra o sistema ferroviário em 2023

Rio - De janeiro a junho deste ano, 90 ocorrências de assaltos e/ou arrastões contra passageiros em trens e/ou estações foram registradas pela SuperVia. Já o número de assalto a colaboradores da empresa chama atenção porque já supera o de 2022. Ao longo de todo o ano passado, foram 15 ocorrências do tipo. Este ano, já são 24 casos de profissionais da SuperVia assaltados enquanto estavam trabalhando. Os dados são de um levantamento da concessionária que administra os 270 quilômetros de trilhos que ligam o Rio a outros 11 municípios.



Mesmo com risco de vida por causa do choque elétrico, as caixas de impedância da SuperVia também passaram a ser alvo dos ladrões de cabos do Rio de Janeiro. O equipamento blindado custa cerca de R$ 40 mil, fica enterrado e abastece as subestações de energia alimentadoras do transporte ferroviário do Grande Rio. Em 2022, foram 59 furtos de caixas de impedância. Este ano, o número já chegou a 146. Essas caixas possuem peças de cobre.

O número de ocorrência envolvendo furto de cabos de rede aérea ainda é menor, se comparado ao ano anterior. Em 2022, foram 510 ocorrências e 67.915 metros de cabos furtados. Em seis meses deste ano, a concessionária contou 149 ocorrências e 26.843 metros de cabos furtados. O último furto, este realizado na altura do Parque Arará , em Benfica, na Zona Norte do Rio, provocou a queda do abastecimento de energia dos trens no trecho entre Central do Brasil e Gramacho, Gramacho e Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim por 26 horas.

Confira o levantamento (os dados de 2023 se referem até as 7h do dia 22 de junho)



Assaltos a Colaboradores Supervia



2022 - 15 ocorrências

2023 - 24 ocorrências



Assaltos a Passageiros



2022 - 206 ocorrências

2023 - 90 ocorrências



Furto de Caixa de Impedância



2022 - 59 ocorrências

2023 - 146 ocorrências



Furto de cabos de Rede Aérea



2022 - 510 ocorrências e 67.915 metros de cabos

2023 - 149 ocorrências e 26.843 metros de cabos



Furto de cabos de Sinalização



2022 - 1.268 ocorrências e 67.711 metros de cabos

2023 - 242 ocorrências e 5.066 metros de cabos



Furto de Subestações



2022 - 14 ocorrências

2023 - 26 ocorrências



Corte de Fibra Óptica



2022 - 92 ocorrências

2023 - 39 ocorrências



Prisões dentro do sistema



2022 - 197 ocorrências

2023 - 110 ocorrências

Questão de segurança pública

Segundo a SuperVia, os crimes cometidos estão sob a responsabilidade da segurança pública dentro do sistema ferroviário. "A segurança pública dentro do sistema ferroviário é atribuição do Poder Público, conforme contrato de concessão. As autoridades policiais atuam nos trens, estações e ao longo da via férrea - no caso do sistema ferroviário, através do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFER). Os agentes de controle da concessionária não têm poder de polícia para atuar na prevenção ou coerção de ações de natureza criminal. A SuperVia atua em parceria com as forças de segurança pública do Estado, buscando soluções para mitigar o risco à operação decorrentes da violência urbana", disse a concessionária.



A SuperVia reiterou que "vem adotando todas as medidas possíveis para garantir a integridade de seus colaboradores, inclusive oferecendo suporte psicológico por meio de seu Núcleo de Saúde Mental".

A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários, Metroviários e de Rodovias do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp) abriu um boletim de ocorrência para apurar o ocorrido no rama Saracuruna-Gramacho.

Diretor-presidente da SuperVia deixa cargo



A SuperVia informou, nesta quinta-feira (20), que o diretor-presidente da companhia, Antonio Carlos Sanches, vai deixar o comando da empresa a partir desta sexta-feira (21). Desde 2019 ocupando o cargo, o executivo irá se dedicar a projetos pessoais. De acordo com a concessionária, o novo presidente será anunciado em breve.



A SuperVia conseguiu, entretanto, A mudança ocorre no mesmo período em que o secretário estadual de Transportes, Washington Reis, declarou que vai buscar novos parceiros para assumir a gestão da malha ferroviária de forma rápida. Na ocasião, o secretário também afirmou que a concessionária não comprou os investimentos realizados durante o contrato de concessão.PublicidadeA SuperVia conseguiu, entretanto, uma liminar na Justiça para impedir qualquer alteração que suspenda o contrato de concessão do serviço. A juíza Maria Cristina de Brito Lima marcou para o próximo dia 26 a realização de uma audiência pública, com todos os envolvidos, para discutir a questão.

A Secretaria Estadual de Transportes informou, em nota, que ainda não foi notificada e reforçou que notificou formalmente o descumprimento contratual à concessionária, diante da falta de comprovação dos investimentos. "Além desse item, a SuperVia vem descumprindo outras cláusulas contratuais, como a falta de manutenção do patrimônio público", diz trecho da nota.