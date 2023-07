Polícia prende criminoso com 25 tijolos de maconha na Rodoviária do Rio

Rio - Policiais do Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (BPTur) prenderam, nesta sexta-feira (21), um homem com 25 kg de maconha na Rodoviária Novo Rio, no Santo Cristo, Zona Portuária. O criminoso foi abordado pelos policiais e, após revista, foram encontrados 25 tijolos da droga de aproximadamente 1kg cada, distribuídos em duas malas.



O homem, que não teve a identidade divulgada, iria embarcar em um ônibus com destino à cidade de João Pessoa, na Paraíba.



A ocorrência foi encaminhada para a 4ª DP (Praça da República) e o criminoso foi levado para o sistema prisional, onde aguarda audiência de custódia.



No início do mês, policiais do BPTur também prenderam uma mulher com um fuzil na bagagem na Rodoviária do Rio. A criminosa, que desembarcou de um ônibus vindo de Santa Catarina, foi detida por policiais do Batalhão de Polícia Turística (BPTur).

Na ação, os PMs desconfiaram da atitude da mulher, revistaram sua bagagem e encontraram a arma desmontada.