Veículo do Bope carrega caveira gigante por ruas do Centro do Rio

Rio - Imagens que circulam nas redes sociais desde esta sexta-feira (21) mostram um carro do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) circulando pelo Centro do Rio com uma caveira enorme na caçamba. O fato chamou atenção dos internautas.

Usuários do Twitter tiveram diferentes relações ao ver as imagens: "Isso é bem macabro", escreveu um. "Lindo demais", disse outro. Houve até comentários citando o Athletico-PR, que enfrenta o Vasco neste domingo (23) em São Januário , pois a caveira é o símbolo de uma das torcidas organizadas da equipe.

De acordo com a Polícia Militar, a representação pertence ao Bope, considerado o batalhão de elite da PM, e estava sendo levado para Ribeirão das Lajes, em Piraí, no Sul Fluminense, onde a unidade possui uma base, na qual está sendo realizada a primeira fase do Curso de Operações Especiais (COEsp).

O curso tem como função treinar policiais militares para atuação em missões especiais e existe desde 1978 com esse objetivo.