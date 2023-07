Pai e madrasta são presos por suspeita de morte de criança em Campo Grande

Rio - Uma menina de 4 anos morreu, nesta sexta-feira (21), depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, desacordada e com diversos sinais de violência. O pai e a madrasta da vítima foram presos em flagrante.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 40º BPM (Campo Grande) foram acionados para a UPA por uma médica da unidade depois que a criança chegou desacordada e acompanhada do casal. A doutora informou aos agentes que a menina apresentava diversos sinais de maus-tratos pelo corpo.

Mesmo com os procedimentos realizados, a menina morreu logo depois. Com as informações, os policiais deram voz de prisão ao pai e madrasta da criança e os encaminharam até a 35ª DP (Campo Grande), onde o caso foi registrado.

De acordo com a Polícia Civil, o homem alegou que a filha tinha sofrido uma queda, mas o boletim de atendimento médico apontou que a vítima apresentava manchas roxas pelo corpo e inchaço nas pernas.

Os suspeitos foram autuados em flagrante pelo crime de maus-tratos com resultado morte.