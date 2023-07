Confronto termina com suspeito baleado e outros dois presos na Taquara

Rio - Três suspeitos foram presos, sendo um deles baleado, após um confronto com policiais militares, na manhã deste domingo (23), na comunidade Santa Maria, na Taquara, Zona Oeste do Rio. É o segundo dia consecutivo de tiroteio na região.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) realizaram uma ação na comunidade para reprimir a presença de traficantes. Durante uma ação em uma área de mata, na região conhecida como Ladeira de Santa Maria, os policiais do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do batalhão encontraram um grupo armado.

A corporação informou que houve confronto no local. Depois que o conflito terminou, dois suspeitos foram presos pelos policiais. Com eles, uma pistola, um carregador, 680 pacotes de cocaína, 110 papelotes de maconha e um rádio comunicador foram apreendidos.

A PM completou que, após o fim da ação, os agentes foram avisados que um terceiro suspeito deu entrada baleado no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca. O homem foi reconhecido pelos policiais e permaneceu internado sob custódia na unidade. Não há informações sobre o seu estado de saúde.

Os presos que não foram feridos foram encaminhados, junto com o material apreendido, para a 32ª DP (Taquara), onde o caso foi registrado.

Segundo dia de confronto

Neste sábado (22), a região das comunidades Santa Maria e Teixeiras também foi alvo de confronto entre policiais e criminosos. Um suspeito morreu depois de ser baleado

De acordo com a PM, a equipe fazia patrulhamento na região quando foi atacada a tiros por criminosos, que estavam escondidos em uma área de mata. Após cessar o confronto, o homem foi encontrado, socorrido e encaminhado para o Lourenço Jorge, onde não resistiu.

Na ação, os agentes apreenderam dois fuzis, cinco granadas dois radiotransmissores, um carregador e farta quantidade de drogas. Ocorrência também foi registrada na 32ª DP.