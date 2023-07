PM é assassinado a tiros em Paciência

Rio - Um policial militar foi morto a tiros, na tarde deste domingo (23), em Paciência, na Zona Oeste do Rio. Leandro dos Santos Aragão, de 45 anos, estava de folga quando recebeu os disparos. Um dos tiros acertou seu rosto.

A Polícia Militar informou que agentes do 27º BPM (Santa Cruz) foram acionados para uma ocorrência de homicídio no bairro. De acordo com o comando da unidade, os policiais constataram que a vítima era um PM que estava de folga.

O agente foi morto na esquina da Rua Lúcio Cardoso, próximo à estação de Paciência da SuperVia. Ainda não há informações sobre as circunstâncias do homicídio. A área foi preservada para o trabalho de perícia da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).

Questionada sobre o assunto, a Polícia Civil informou que instaurou um inquérito para apurar a morte de Leandro. "Diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime e esclarecer todos os fatos", disse a instituição.